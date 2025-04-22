Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Северстали

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Северстали", сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент представил во вторник ожидаемо слабые результаты за 1К25 по МСФО. Мы расцениваем их как нейтральные для цены бумаг и сохраняем позитивную оценку акций "Северстали", которые торгуются по привлекательным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E 2025П на уровне 3,6 и 6,0. Решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 1К25 не стало сюрпризом для рынка", - пишет эксперт.

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