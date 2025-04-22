ЦБ РФ с высокой вероятностью сохранит ставку на уровне 21% на заседании в пятницу - УК "Первая"

ЦБ РФ с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании в пятницу, 25 апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Во вторую неделю апреля инфляция продолжила снижаться в условиях сохранения сильных позиций рубля и замедления роста экономической активности, констатирует эксперт. В пересчете на год после коррекции на сезонность инфляция составила 5,6%.

"Без фактического улучшения внешних условий укрепление рубля, вероятнее всего, будет временным, поэтому пока снижение инфляции нельзя считать устойчивым, - полагает Ващелюк. - Кроме того, ослаблению рубля со временем должно способствовать снижение цен на нефть, произошедшее вследствие активизации торговых войн и все более вероятного замедления роста мировой экономики".

Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен, по мнению эксперта, необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей.

"Рост неопределенности из-за торговых войн также должен способствовать тому, чтобы Банк России сохранил выжидательную позицию, - считает аналитик. - Влияние внешних условий пока представляется неоднозначным. Устойчивость снижения цен на нефть еще только предстоит оценить. Оно должно привести к более существенному ослаблению рубля, а также может интерпретироваться как уменьшение потенциала роста для российской экономики. Однако торговые войны могут иметь и дезинфляционные последствия. Цены на импорт для России могут уменьшиться в случае переориентации экспорта китайских товаров. Скорее всего, потребуется время, для того чтобы понять, какой эффект будет преобладать".

Ващелюк полагает, что на заседании 25 апреля Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до нейтрального. Нейтральный сигнал, как представляется эксперту, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий.

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