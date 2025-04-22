"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целью 3600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: 3070 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала сильные операционные результаты за март 2025 года. Общее количество клиентов экосистемы увеличилось на 19%, превысив 50 млн, объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15% (г/г). Менеджмент подтвердил свой прогноз по росту чистой прибыли на 40% (г/г). Аналитики ожидают сильных финансовых данных в ближайшем отчете по МСФО.

"С технической точки зрения акции демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3 600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3070 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03", - отмечают в "Финаме".

"Т-Технологии" - технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему.

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