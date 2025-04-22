Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 560 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 560 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Совет директоров компании принял решение о проведении обратного выкупа у миноритарных акционеров части акций компании (buyback). Размер программы buyback составит до 2 млн акций, что соответствует около 1% от общего количества. Целью является, по сообщению компании, "долгосрочная программа мотивации менеджмента и других сотрудников".

"Поскольку покупателем выступит "дочка", то на балансе эмитента по итогам программы выкупа не появятся так называемые казначейские акции, которые подлежат перепродаже или погашению, - отмечает эксперт. - То есть сокращения количества акций у эмитента, которое влияет на изменение аналитиками целевых цен в сторону увеличения, по всей видимости, не произойдет, но активность покупателей на бирже может способствовать повышению ликвидности и рыночной цены бумаг компании".

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