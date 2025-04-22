Акции Европлана остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Менеджмент компании ожидает продолжения реализуемой жесткой денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году, что может привести к снижению всего рынка автолизинга в диапазоне 40-50% относительно 2024 года, однако в случае перехода регулятора в сторону ее смягчения эмитент может стать одним из бенефициаров смены курса, говорится в комментарии экспертов.

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