"Мои Инвестиции" снизили прогнозную цену акций Европлана до 900-1100 руб

"Мои Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Европлана" до 900-1100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года; новый бизнес упал на 62% г/г, констатируют эксперты.

Как сообщил эмитент, "снижение нового бизнеса "Европлана", как и всего лизингового рынка, обусловлено продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой центробанка".

Также было сказано, указывают аналитики, что в ближайшее время могут быть опубликованы цели менеджмента на текущий год, в том числе относительно выплаты дивидендов за 4К24.

Публикация результатов "Европлана" за 1К25 по МСФО запланирована на 28 мая.

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