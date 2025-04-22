Облигации Whoosh интересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Облигации Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") интересны для покупки, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". В частности, аналитики брокера рекомендуют к добавлению в портфель среднесрочный второй выпуск бондов ВУШ 001Р-02 и его флоатер ВУШ 001Р-03.

"Последние два с половиной года выручка компании активно растет - в среднем на 52% г/г, - отмечают эксперты. - При этом данный показатель имеет ярко выраженную сезонность: больше всего компания зарабатывает во втором и третьем кварталах. В будущем компания способна сохранить умеренно высокие темпы роста выручки не столько за счет интенсивного расширения бизнеса, сколько за счет повышения активности пользователей".

На данный момент на рынке торгуется три выпуска облигаций эмитента. Все они, по оценке аналитиков, обладают хорошей ликвидностью: первый выпуск ВУШ 001Р-01 с погашением в конце июня текущего года, второй выпуск ВУШ 001Р-02 с погашением в июле 2026-го и третий выпуск с погашением в конце августа 2027-го и с плавающим купоном: ключевая ставка + 250 б. п.

Эксперты "Т-Инвестиций" позитивно оценивают кредитное качество эмитента и рекомендуют к добавлению в портфель его среднесрочный второй выпуск ВУШ 001Р-02 и флоатер ВУШ 001Р-03.

Второй выпуск, на их взгляд, позволит зафиксировать доходность 26,1% годовых до июля следующего года при достаточно низком кредитном риске. Это может стать крайне выгодной инвестицией, учитывая прогноз экспертов по снижению процентных ставок к концу текущего года.

Тем временем флоатер с учетом его цен и ежемесячных выплат предлагает эффективную премию к базовой ставке в размере 6,11% годовых, тогда как средний уровень для аналогичной рейтинговой группы (исключая девелоперов) составляет 5,72% годовых, отмечают стратеги "Т-Инвестиций".

"Флоатер будет оставаться актуальным даже при смягчении денежно-кредитной политики за счет существенной маржи к ключевой ставке и рыночного дисконта, который может сузиться на фоне переоценки кредитных рисков при смягчении монетарных условий и/или повышении кредитного рейтинга", - прогнозируют аналитики.

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