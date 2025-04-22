Цена акций ЮГК может вырасти до 0,95-1,02 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться до 0,95-1,02 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года. Прибыль ожидаемо оказалась под давлением из-за рекордных капитальных затрат, что, по сообщению эмитента, в основном связано с завершением строительства на активах Сибирского хаба и является временным явлением. У нас позитивный взгляд на ЮГК в связи с прошедшим в последние месяцы резким ростом цен на золото. Ждем подъема цены акций до 0,95-1,02 руб." - пишут эксперты в комментарии.

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