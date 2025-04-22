"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Т-Технологий" и подтверждает целевую цену на уровне 4400 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37%, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Т-Технологии" раскрыли операционные результаты группы, а также основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка за март 2025 года по РПБУ. Наблюдаем продолжение роста клиентской базы, объема покупок и активов под управлением группы. В то же время кредитный портфель не растет под давлением макроусловий и регулирования ЦБ, что не позволяет существенно наращивать чистые процентные доходы банка. В своем прогнозе прибыли компания делает упор на II полугодие 2025 года, предположительно, ожидая разворота денежно-кредитной политики и динамики кредитования", - пишет аналитик Андрей Шаров.

Эксперт подчеркивает, что текущая оценка по мультипликатору P/E 2025п составляет 5,2x против среднеисторического уровня 9,3х и выглядит привлекательно.

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