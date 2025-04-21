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21 апреля 2025 года 19:25

Рубль в понедельник заметно опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 21 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль заметно опустился на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,13 руб., что на 9,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 апреля на 37,74 копейки, до 80,7597 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4482 рубля, до 93,6714 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе вновь обновил локальный максимум относительно мировых валют. Укреплению курса способствовала геополитика, в особенности, новости о встрече делегаций США, Франции и Украины, которая прошла 17 апреля в Париже. Кроме того, на прошлой неделе Банк России отметил, что ведет дискуссию с правительством о продлении истекающего в конце апреля указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров. При этом регулятор в текущей конъюнктуре не поддерживает дальнейшее продление данного указа. Китайский юань за неделю подешевел на 1,88%, до 11,04 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара снизился на 3,1%, до 82,47 руб., курс евро - на 2,11%, до 93,59 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль поначалу активно дорожал к юаню, который в точности повторил десятимесячный минимум, установленный в пятницу вблизи 10,96 руб. Однако вскоре российская валюта стала планомерно сдавать позиции и несет ощутимые потери. Налоговый фактор пока не приводит к усилению восходящей динамики рубля. Вероятно, это обусловлено тем, что спрос на иностранную валюту постепенно увеличивается за счет восстановления импорта. К тому же предложение инвалюты, не связанное с фискальными платежами, может сокращаться из-за существенного снижения в последние месяцы цен на нефть и некоторые другие ключевые товары российского экспорта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг на минувшей неделе.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии прогноза. Прогноз по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на 14 апреля превышала 10,3%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза).

Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, и он равен 98,7 руб. "Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (100,0 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году - 106,0 руб.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $68,0 за баррель с $81,7 за баррель в сентябрьской версии прогноза.

Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $72 за баррель с $77, на 2027 год - до $72 с $74,5, в 2028 году заложен прогноз в $72.

Минэкономразвития вернулось к прогнозированию цены нефти марки Urals (которая используется в целях налогообложения), в то время как в сентябрьской версии прогнозировалась экспортная цена на российскую нефть.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.

ЦБ в своем февральском прогнозе закладывал ожидания по ценам на российскую нефть, определяемым для целей налогообложения (в прогнозе Минэкономразвития это цена нефти марки Urals) в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60, в 2027 году - $60.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,9 за баррель, что на 3,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 2,84%, до $62,84 за баррель.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

Давление на нефтяной рынок оказывает также общий уход инвесторов от риска в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 апреля опустилась на 1 базисный пункт - до 20,65% годовых. Срочная версии RUONIA на срок один месяц в понедельник понизилась на 2 базисных пункта, до 21,52% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - 2,65% годовых. Срочная версии RUONIA на срок шесть месяцев, напротив, поднялась на 1 базисный пункт и составила 21,97% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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