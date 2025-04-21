"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в привилегированных акциях Транснефти"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Транснефти" с ожидаемой доходностью 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики пересмотрели свои ожидания по дивидендам "Транснефти" после публикации финансовых результатов за 2024 год. При текущих котировках "префы" компании предлагают одну из самых высоких дивдоходностей в нефтегазовом секторе - 15% за прошлый год, отмечают они.

"Сильная отчетность за 2024 год говорит о том, что у "Транснефти" есть устойчивая база для выплаты дивидендов. Компания продолжает снижать уровень долговой нагрузки, которая на данный момент составляет всего 0,3х по показателю Чистый долг/EBITDA. Важно и то, что "Транснефть" не планирует расширять инвестиционную программу в ближайшие годы. По нашим расчетам, дивиденды за 2024 год могут составить 190 рублей на акцию", - пишут эксперты.

"Кроме того, руководство не раз отмечало, что в обозримой перспективе может перейти к выплате дивидендов не по итогам года, как сейчас, а по итогам полугодий - то есть 2 раза в год. Есть вероятность, что это может произойти уже в 2025 году", - добавляют они.

Также, напоминают аналитики, с апреля текущего года ОПЕК+ меняет свою стратегию и будет наращивать производство, даже несмотря на существенное снижение цены в последнее время.

Нефтяные компании, которые напрямую вовлечены в добычу, не получат позитивного эффекта от этого решения, поскольку рост добычи будет нивелироваться более низкими средними ценами реализации, поясняют эксперты. "Транснефть" между тем является единственной компанией сектора, которая выигрывает от смягчения ограничений ОПЕК+: прокачка по системе компании увеличится, при этом тарифы на транспортировку индексируются на размер инфляции, что позволит увеличить показатель EBITDA.

В долгосрочной перспективе аналитики сохраняют "позитивный" взгляд на привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 1700 рублей за штуку.

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