Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2900-3000 пунктов во вторник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2900-3000 пунктов во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В понедельник, 21 апреля, российский фондовый рынок открылся уверенным ростом и повышался весь день. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,7%, а долларовый РТС - на 2,18%, - констатирует эксперт. - Пасхальное перемирие, предложенное президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе, позитивно повлияло на рынок акций. Однако главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке, консенсус аналитиков ожидает, что ставка опять будет оставлена без изменений на уровне в 21% годовых. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи во вторник может показать динамику в коридоре 2900-3000 пунктов".

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