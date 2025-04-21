"КИТ Финанс Брокер" начал анализ "Озон Фармацевтики" с позитивной оценкой акций

"КИТ Финанс Брокер" начал аналитическое освещение ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная аналитиками, составляет 87,2 рубля за штуку, что соответствует мультипликатору 11,2х по EV/EBITDA 2024П, в то время как ПАО "Промомед" и "Артген" торгуются по 14,9x EV/EBITDA и 20,6х EV/EBITDA.

Аналитики инвесткомпании отмечают следующие драйверы роста:

- В 2025-2027 гг. ожидается истечение сроков патентов на адресном рынке компании более чем на 500 млрд. рублей в денежном выражении, что позволит эмитенту агрессивно наращивать выручку.

- Государственная поддержка отрасли.

- Запуск производства биосимиляров и расширение линейки онкопрепаратов.

- Ввод новых производственных площадок, что также даст налоговые льготы в размере 19 млрд рублей.

Эксперты также обращают внимание, что компания имеет самый крупный портфель регистрационных удостоверений в РФ, в который входит 535 удостоверения, а также является лидером по числу проводимых клинических исследований в России.

"Озон Фармацевтика" занимает 5,6% российского рынка в натуральном выражении. Входит в топ-3 по рецептурным препаратам и в топ-5 по безрецептурным препаратам.

"Озон Фармацевтика" - лидер по производству препаратов-дженериков в России. В распоряжении компании три исследовательские лаборатории и шестнадцать производственных площадок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.