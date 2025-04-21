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21 апреля 2025 года 16:01
SberCIB подтверждает оценку "держать" для бумаг Etalon
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для бумаг Etalon из-за давления высоких процентных ставок на прибыльность компании, сообщается в материале аналитиков. Эмитент получил разрешение на редомициляцию, "переезд" даст техническую возможность возобновить выплату дивидендов, но эксперты инвестбанка считают, что Etalon не сможет распределить прибыль по итогам прошлого года - в 2024 году компания показала рекордный убыток - около 7 млрд рублей. Аналитики SberCIB также не исключают, что в преддверии приостановки торгов расписки могут оказаться под давлением. Дополнительный фактор риска для котировок, отмечают они - возможная продажа акций, полученных после конвертации расписок, которые купили во внешнем контуре. По оценкам экспертов инвестбанка, объем таких бумаг может составлять до 15%. SberCIB сохраняет осторожный взгляд на бумаги эмитента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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