"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции Норникеля

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика брокера Александра Алексеевского.

Эмитент опубликовал производственные результаты за первый квартал 2025 года. Производство никеля в указанный период находилось на пониженных уровнях из-за плановых профилактических ремонтов, отмечает эксперт. Прогноз менеджмента на текущий год предполагает сохранение объемов производства ключевых металлов примерно на уровнях прошлого года.

Торговые войны негативно влияют на спрос и цены на основные производимые компанией металлы, к тому же, обращает внимание Алексеевский, в ближайшей перспективе компания вряд ли поделится с акционерами высокими дивидендами.

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