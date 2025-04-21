"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Etalon с целью 80 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Etalon с целью 80 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 52 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на сообщение о том, что девелопер Etalon Group получил официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности компании за пределами республики в рамках редомициляции в Россию. Теперь компания САР рассмотрит полученные документы и передаст их в Банк России для регистрации выпуска акций, после чего будет осуществлена государственная регистрацию МКПАО "Эталон Груп" и автоматическая конвертация расписок кипрской Etalon Group в акции МКПАО.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 52 руб. риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - указывают эксперты "Финама".

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