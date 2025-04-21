"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Etalon, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Etalon 18 апреля объявил о получении официального согласия властей Кипра на продолжение деятельности за пределами Республики Кипр в рамках редомициляции, напоминает аналитик Андрей Шаров. Компания подала документы на регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область) в качестве МКПАО. Далее начнется замена ГДР на акции МКПАО на Московской бирже и их конвертация; торги будут приостановлены на срок около месяца.

"В долгосрочной перспективе редомициляция может положительно повлиять на отношение инвесторов, - полагает эксперт. - В будущем редомициляция позволит компании вернуться к выплате дивидендов. Приостановка торгов планируется в конце мая-начале июня не более чем на месяц, исходя из опыта других компаний. У нас "позитивный" взгляд на расписки Etalon".

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