Вероятен уход курса пары рубль/юань ниже 11 руб./юань в начале текущей недели - ПСБ

Вероятен уход курса пары рубль/юань ниже уровня 11 руб./юань в начале текущей недели, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Мирная повестка остается актуальной в начале новой недели и это с высокой вероятностью приведет к очередному тестированию уровня 11 руб./юань, - отмечает эксперт. - Сможет ли курс рубля закрепится на новых минимумах, также будет зависеть от новостного фона. Фундаментальные факторы (приближение сроков уплаты налогов и сохранение сверхжёсткой ДКП) остаются на стороне рубля. Цены на нефть Brent закрепились выше $65, что относительно неплохо с учетом нарастающих для мировой экономики рисков".

По мнению Попова, вряд ли негативно на курс рубля повлияет и новый прогноз Минэкономики, который предполагает снижение стоимостных объёмов товарного экспорта в текущем году (до $411 млрд с $434 млрд в 2024 году) при умеренном восстановительном росте импорта товаров (до $324 млрд с $300 млрд в 2024 году.). Курс рубля на конец 2025 года ведомство по-прежнему ждет на уровне 98,7 руб./$1.

Текущий торговый диапазон курса аналитик определяет в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и допускает очередное обновление минимумов по стоимости иностранной валюты.

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