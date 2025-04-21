Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 81-85 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 81-85 руб./$1, по паре рубль/евро - 92-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля - приближение пика налоговых выплат, - пишет эксперт. - Тренду на сохранение уверенных позиций рублем, в том числе, способствует и общее ослабление мировых позиций доллара к основным валютам на фоне неоднозначности в оценке перспектив торговой политики США. В фокусе внимания в конце текущей неделе - решение российского регулятора по ключевой ставке, где в базовом прогнозе она останется неизменной на уровне 21%. Проинфляционные риски все еще преобладают, поэтому пока практически нет аргументов в пользу снижения ставки, до момента пока не появится статистика, уверенно говорящая о стабильном "заякорении" инфляционных ожиданий".

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