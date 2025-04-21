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21 апреля 2025 года 10:16

Рубль утром укрепляется в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 21 апреля. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0045 руб. (-3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,44 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Мирная повестка остается актуальной в начале новой недели, и это с высокой вероятностью приведет к очередному тестированию уровня 11 руб. за юань. Сможет ли курс рубля закрепиться на новых минимумах, также будет зависеть от новостного фона. Фундаментальные факторы (приближение сроков уплаты налогов и сохранение сверхжесткой ДКП) остаются на стороне рубля. Цены на нефть Brent закрепились выше $65, что относительно неплохо, с учетом нарастающих для мировой экономики рисков. Вряд ли негативно на курс рубля повлияет и новый прогноз Минэкономразвития, который предполагает снижение стоимостных объемов товарного экспорта в текущем году (до $411 млрд с $434 млрд в 2024 г.) при умеренном восстановительном росте импорта товаров (до $324 млрд с $300 млрд в 2024 г.). Курс рубля на конец 2025 года ведомство по-прежнему ждет на уровне 98,7 за доллар. Текущий торговый диапазон курса определяем в районе 10,8-11,3 руб. за юань. Допускаем очередное обновление минимумов по стоимости иностранной валюты", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг на минувшей неделе.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии прогноза. Прогноз по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на 14 апреля превышала 10,3%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза).

Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, и он равен 98,7 руб. "Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (100,0 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году - 106,0 руб.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $68,0 за баррель с $81,7 за баррель в сентябрьской версии прогноза.

Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $72 за баррель с $77, на 2027 год - до $72 с $74,5, в 2028 году заложен прогноз в $72.

Минэкономразвития вернулось к прогнозированию цены нефти марки Urals (которая используется в целях налогообложения), в то время как в сентябрьской версии прогнозировалась экспортная цена на российскую нефть.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.

ЦБ в своем февральском прогнозе закладывал ожидания по ценам на российскую нефть, определяемым для целей налогообложения (в прогнозе Минэкономразвития это цена нефти марки Urals) в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60, в 2027 году - $60.

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает Trading Economics.

Однако трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск снизились на 1,52% - до $66,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,64% и торговались на уровне $63,64 за баррель.

В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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