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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000п на текущей неделе - ПСБ
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21 апреля 2025 года 10:15
Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000п на текущей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3000 пунктов на текущей торговой неделе, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Прошедшее пасхальное перемирие, объявленное Россией, и заявления США, сделанные в выходные, настраивают на возможность сближения позиций стран Запада по украинскому вопросу и позитивные новости по итогам следующего раунда встреч США и Европы, намеченных на конец недели. По нашему мнению, отсутствие негативных новостей в сочетании с неплохой технической картиной по индексу и ключевым "фишкам" способствуют оживлению спроса на российские акции, - пишет эксперт. - Целевым по индексу Мосбиржи на понедельник по-прежнему видим диапазон 2850-2910 пунктов, ждем подъема к его верхней границе. В течение недели допускаем тест индексом Мосбиржи "круглой" отметки в 3000 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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