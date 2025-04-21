Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3000 пунктов на текущей торговой неделе, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Прошедшее пасхальное перемирие, объявленное Россией, и заявления США, сделанные в выходные, настраивают на возможность сближения позиций стран Запада по украинскому вопросу и позитивные новости по итогам следующего раунда встреч США и Европы, намеченных на конец недели. По нашему мнению, отсутствие негативных новостей в сочетании с неплохой технической картиной по индексу и ключевым "фишкам" способствуют оживлению спроса на российские акции, - пишет эксперт. - Целевым по индексу Мосбиржи на понедельник по-прежнему видим диапазон 2850-2910 пунктов, ждем подъема к его верхней границе. В течение недели допускаем тест индексом Мосбиржи "круглой" отметки в 3000 пунктов".

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