Рубль, вероятно, продолжит укрепление к юаню в ближайшее время - "Алор Брокер"

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к юаню в ближайшее время, не исключен уход в район 10,5 руб. за юань, а то и ниже, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Поддержать российскую валюту на текущей неделе может приближение налогового периода. В частности, пара юань/рубль начала "штурм" круглой отметки 11 руб. за юань, который в пятницу закончился неудачей. Ждем продолжения попыток, - пишет эксперт в комментарии. - Не исключаем ухода пары в район 10,5 руб. за юань, а то и ниже. Однако осторожность в виде выставления "стопов" стоит соблюдать, поскольку геополитические новости могут привести к сильным колебаниям валютного рынка в обе стороны".

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