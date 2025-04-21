Нефть дешевеет в ходе торгов понедельника

Рынок акций Японии снижается на торгах в понедельник, материкового Китая - в плюсе. Цены на нефть падают на 1,7% в понедельник утром, Brent торгуется у $66,8 за баррель.

Рынок акций Японии снижается, материкового Китая - торгуется в плюсе, в то время как фондовый индекс Южной Кореи находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Торги в Австралии и Гонконге в понедельник не проводятся в связи с пасхальными праздниками.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

Такое решение оказало положительное влияние на настроения инвесторов, поскольку оно указывает на то, что ЦБ нацелен на стабилизацию курса юаня на фоне неопределенности в мировой экономике.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,35%.

В число лидеров подъема входят акции технологических компаний, включая Cambricon Technologies (+4,6%), Talkweb Information (+2,8%), Hytera Communications (+10%), Shenzhen Forms (+5,7%) и Lakala Payment (+13,3%).

Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 1,4%, поскольку трейдеры обеспокоены предстоящими торговыми переговорами между США и Японией.

Существенное снижение котировок показывают акции фармацевтической компании Sumitomo Pharma (-10,6%), автопроизводителей Mazda Motor (-4,8%) и Suzuki Motor (-3,9%), производителя оптики Konica Minolta (-4,2%).

Также дешевеют бумаги банка Mitsubishi UFJ (-1,8%), владельца сети магазинов одежды Fast Retailing (-1,7%), машиностроительной IHI Corp. (-3,2%), производителя потребительской электроники Sony (-2,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК прибавил всего 1 пункт (0,04%).

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,1%. Бумаги автомобильной Hyundai Motor подорожали на 0,1%.

При этом стоимость акций сталелитейной Posco снизилась на 1,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,7%.

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает Trading Economics.

Однако трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск снизились на $1,13 (1,7%) - до $66,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,09 (1,7%) и торговались на уровне $62,92 за баррель.

В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.