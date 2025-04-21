Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей

Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей; вместе с тем активность покупателей будет сдерживаться неоднозначной ситуацией на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта. "Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!", - написал он в социальной сети Truth Social в ночь на понедельник.

Администрация США рассматривает возможность в рамках урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "США готовы признать законным российский контроль над Крымом в рамках (...) мирного соглашения между Москвой и Киевом", - говорится в сообщении. При этом собеседники агентства подчеркнули, что финального решения по этому вопросу в Вашингтоне еще не приняли. Кроме того, один из источников Bloomberg пояснил, что подобные планы США еще предстоит обсудить с Киевом.

Агентство напоминает, что ранее сообщало, что США во время контактов с союзниками в Европе озвучивали идею, согласно которой линию фронта между Россией и Украиной можно было бы в целом "заморозить". Кроме того, Вашингтон подтвердил в ходе этих контактов, что по-прежнему не считает возможным принять Украину в НАТО.

В пятницу американский президент Дональд Трамп подтвердил позицию, ранее озвученную госсекретарем Марко Рубио, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом. "Если по какой-то причине одна из двух сторон будет усложнять эту работу, то мы просто скажем ей: вы неразумны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Мы скажем, что это глупцы, ужасные люди. И мы просто перестанем заниматься этим вопросом. Однако надеюсь, что нам не придется так поступить", - добавил президент США.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal. "Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание. Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг минувшей недели. Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

Торги на фондовых биржах США в Страстную пятницу, 18 апреля, не проводились.

Рынок акций Японии снижается, материкового Китая - торгуется в плюсе, в то время как фондовый индекс Южной Кореи находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Торги в Австралии и Гонконге в понедельник не проводятся в связи с пасхальными праздниками. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

Такое решение оказало положительное влияние на настроения инвесторов, поскольку оно указывает на то, что китайский ЦБ нацелен на стабилизацию курса юаня на фоне неопределенности в мировой экономике. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,35%. Между тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 1,4%, поскольку трейдеры обеспокоены предстоящими торговыми переговорами между США и Японией. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК прибавил всего 1 пункт (0,04%).

В свою очередь нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок. Однако трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск снизились на 1,32% - до $67,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на 1,36% и торговались на уровне $63,82 за баррель. В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,524 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,924 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 апреля снизился всего на 0,04% и составил 110,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1036,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,57%), "Почта России-001Р-10" (+0,42%) и "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,48%), "РЖД-32" (-0,58%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Полипласт" завершило размещение 2-летних облигаций серии П02-БО-04 объемом 2,25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 апреля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

ООО "Новые технологии" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-05 с фиксированными купонами объемом 400 млн рублей и 2-летнего флоатера серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 15 апреля. По выпуску 001Р-05 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 25,9% годовых. По выпуску 001Р-06 - ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 450 базисных пунктов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-42R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей на уровне 17,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 18,86% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Техразмещение запланировано на 24 апреля.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) 24 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Выпуск станет первым размещением в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2017 году. "Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктуризировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы. В 2021 году компания погасила последний выпуск облигаций, находившийся в обращении.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 20-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 22,66% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.