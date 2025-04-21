Рынок ОФЗ преимущественно останется в выжидательной позиции на неделе - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций будет находиться преимущественно в выжидательной позиции на текущей неделе в преддверии заседания ЦБ РФ 25 апреля 2025 года и триггеров со стороны геополитики, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI завершил прошлую неделю практически без изменений, у отметки 108 пунктов, констатирует эксперт. Статистика по росту инфляционных ожиданий населения в апреле, а также противоречивые заявления официальных лиц в части геополитики не позволили котировкам госбумаг продолжить восстановление, отмечает Грицкевич.

"Ожидаем, что на текущей неделе инвесторы будут находиться преимущественно в выжидательной позиции в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ и триггеров со стороны геополитики - статистика и события прошлой недели повышают интригу как в итогах заседания регулятора, так и в прогрессе переговорного процесса, - пишет аналитик в материале банка. - Долгосрочно мы сохраняем позитивные ожидания по рынку ОФЗ-ПД - начало снижения ключевой ставки по II полугодии 2025 года остается нашим базовым сценарием".

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