Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- советы директоров HeadHunter и "НоваБев Групп" решат по дивидендам за 2024 год;

- финансовые результаты ЮГК за 2024 год по МСФО;

- встречи МВФ (в течение всей недели);

- выходной день на биржах Европы.

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