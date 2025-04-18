Рынок акций РФ на неделе подрос на геополитических надеждах и ожиданиях диалога США-КНР

Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне подорожавшей нефти благодаря ожиданиям торгового диалога США и Китая, а также на надеждах на прогресс в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В пятницу стало известно, что США в рамках своего предложения по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины предполагают ослабить антироссийские санкции, что поддержало рынок в конце недели, индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов.

В период с 14 по 18 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 2872,77 пункта, индекс РТС прибавил 5,1% и достиг 1115,38 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос на 4,4%, до $67,62 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,68 рубля, до 81,1371 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения, не получив свежего геополитического позитива в виде прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, в то время как внешние рынки подросли. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2820 пунктов после скачка на старте утренней сессии выше 2880 пунктов. Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 82,77 руб. (-1,24 рубля).

Лидерами отката выступили акции "Ростелекома" (-8,8% и -3,4% "префы") после утверждения менеджментом новой дивидендной политики компании 2024-2026 годы, которая предполагает выплаты только не менее 50% от чистой прибыли по МСФО (прежняя дивполитика предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%). Лучше рынка выглядели акции "Эн+ груп" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+1,7%).

Раллировали акции ПАО "Сегежа Групп" (+12,8%) на новостях о решении долговых проблем компании через реструктуризацию. Как сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, схема реструктуризации долговой нагрузки подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях, отметив, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования.

Тем временем, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщила в понедельник, что Совет ЕС на уровне глав МИД будет обсуждать на майском заседании 17-й пакет ограничительных мер с целью оказания "давления на Россию".

Мировые рынки выросли после известий, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы. Позднее американский президент Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Нефть Brent просела к $64,4 за баррель после выхода отчета ОПЕК, которая впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли из-за неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных тарифов новой администрацией США.

Во вторник рынок акций РФ вновь просел вместе с нефтью (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель) и в отсутствие свежего геополитического позитива, в то время как на внешних фондовых площадках рост замедлился. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2800 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Мечела" (-3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,6%) и АФК "Система" (-3,3%); выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,4%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 82,3 руб. (-46,7 копейки).

Президент США Трамп в начале недели выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и ожидает предложений по решению этого вопроса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. Он назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным, который предлагает мир "на постоянной основе". Спецпосланник Трампа уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов - в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил во вторник, что телефонный разговор Путина и Трампа в рабочем графике российского президента в ближайшее время не запланирован. По словам Пескова, в Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию, но отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряженную работу во имя мира.

Нефть просела после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. б/с (месяцем ранее МЭА прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с). Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

ПАО "Группа ЛСР" (-1,1%) в январе-марте 2025 года увеличило продажи на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании. Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (+9,6%, до 1,6285 рубля) установил цену акций допэмиссии, размещаемых по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, на уровне 1,89 руб. за бумагу.

В среду рынок акций РФ вырос в ожидании геополитических новостей в рамках процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, также фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся в район $66 за баррель) на фоне ожиданий торгового диалога США и Китая. Индекс МосБиржи превысил 2860 пунктов, лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+5,4%), ВТБ (+4,7%) и бумаги золотодобывающих компаний на фоне обновления золотом своих максимумов (цена превысила $3340 за унцию). Курс доллара от ЦБ РФ подрос до 82,59 руб. (+29 копеек).

ВТБ в ближайшее пять лет планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности, заявил глава банка Андрей Костин на форуме Data Fusion.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" (+1,8%) рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год. Годовое собрание акционеров компании пройдет 20 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 25 апреля.

Представители администрации президента США Дональда Трампа допускают возможность налаживания экономического партнёрства с Россией после прекращения огня на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала налаживание связей с США для России стимулом как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

В Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию, но отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряжённую работу во имя мира.

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз увеличения объемов мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на осторожных сигналах деэскалации в отношениях США с Китаем, а также на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, сообщил портал Trading Economics.

Банк "Санкт-Петербург" (+2,1% и +2,1% "префы") в I квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,4% - до 15,6 млрд рублей. Чистая прибыль банка в марте 2025 года составила 5,4 млрд рублей, что на 5,6% больше прибыли марта 2024 года, сообщил банк.

В четверг рынок акций РФ завершил торги консолидацией на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $67,6 за баррель) и укрепления рубля, при этом геополитические новости не принесли ожидаемого оптимизма инвесторам. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2865 пунктов после локального роста днем выше 2880 пунктов; лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+3,5%) и "Роснефти" (+3,5%), подешевели акции "ВК" (-1,9%) и АФК "Система" (-1,1%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 82,02 руб. (-57 копеек).

Выручка группы "НЛМК" (-0,5%) по МСФО за 2024 год выросла на 5% (до 979,6 млрд рублей), чистая прибыль упала на 42% (до 121,9 млрд рублей). Совет директоров "Трубной металлургической компании" (-3,5%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. ГОСА ТМК назначено на 4 июня по реестру 10 мая.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 8 по 14 апреля составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%. Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 апреля осталась на уровне конца марта и составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования. По его словам, переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные сроки возможной встречи президентов РФ и США пока не согласовывались.

Устойчивость глобальной экономики вновь проходит проверку, в этот раз - перезагрузкой мировой торговой системы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам апрельского заседания регулятора заявила в четверг, что экономика еврозоны в первом квартале, скорее всего, выросла. При этом понижательные риски для роста ВВП увеличились, а повышенные перебои в торговле усилили неопределенность перспектив инфляции, подчеркнула она.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. По словам Лагард, это решение было единогласным, а снижение на 50 б.п. не обсуждалось.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжили подъем на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

В пятницу рынок акций РФ подрос на новостях Bloomberg, что США в рамках своего предложения по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины предполагают ослабить антироссийские санкции; индекс МосБиржи поднялся выше 2870 пунктов и завершил неделю в "плюсе", несмотря на укрепление рубля; лидерами роста в пятницу выступили акции ВТБ (+2,9%), АФК "Система" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 81,14 руб. (-88 копеек).

США ознакомили союзников с основами мирного предложения по Украине, которое в том числе предусматривает ослабление санкций против России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"США показали союзникам предложения, которые способствовали бы мирному соглашению между Россией и Украиной, включая общие условия для завершения боев и для ослабления санкций в отношении Москвы в случае продолжительного прекращения огня", - информировало агентство.

По словам источников, предложения предусматривают сохранение за Россией занятых территорий; также Украине откажут в возможности войти в НАТО. Однако собеседники агентства отказались поделиться другими деталями проекта США. Один из источников уточнил, что потенциальное мирное соглашение не будет окончательным, и европейские страны не признают присоединение новых территорий к РФ.

Совещание представителей Франции, США, Великобритании, Германии и Украины по украинскому урегулированию состоится на следующей неделе в Лондоне, объявил Елисейский дворец.

В период с 14 по 18 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги "НОВАТЭКа" (+10%), ВТБ (+10%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+9%); хуже рынка выглядели акции "Ростелекома" (-7%), ПАО "Группа Астра" (-4%), "Трубной металлургической компании" (-4%).

Рынок акций РФ в третьей декаде апреля продолжит реагировать на поступающие геополитические новости, а также динамику внешних площадок в условиях торгового противостояния США и Китая. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2950 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".