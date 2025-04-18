"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность акций НЛМК

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает привлекательность вложений в акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты учитывают неопределенность на мировом рынке стали, наличие рисков замедления темпов роста мировой экономики на фоне тарифных войн администрации США и высокий уровень процентных ставок в российской экономике.

Также аналитики сервиса отмечают, что в 2024 году компания заработала своим акционерам 20,3 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 15,4% текущей акционерной доходности.

"По нашим оценкам, по итогам 2024 года эмитент может выплатить дивиденды в размере 12-14 рублей на акцию, что соответствует 9,1-10,6% текущей дивидендной доходности", - пишут эксперты в обзоре.

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