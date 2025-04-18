Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к снижению перед выходными

Москва. 18 апреля. Китайский юань отыграл утренние потери и активно укрепляется на Московской бирже днем в пятницу. Рубль перешел к снижению перед выходными и с учетом отсутствия конкретики относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Ранее в ходе торгов рубль обновил максимальные отметки в паре с юанем с июня 2024 года.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,199 руб., что на 13,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. На открытии юань падал ниже 11 руб. впервые с 19 июня 2024 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,27 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 43 копейки, до 94,05 руб./EUR1.

Госсекретарь США Марко Рубио надеется получить более точные ответы на вопросы по украинскому урегулированию в ходе встречи в Лондоне на следующей неделе, но, если прогресса не будет, Соединенные Штаты могут перестать заниматься этой проблемой.

"Мы провели хорошую встречу вчера. Я считаю, что Франция, Великобритания и Германия были очень конструктивны и очень полезны, мы благодарим их за проведение этой встречи, и, я надеюсь, в начале следующей недели мы проведем другую встречу, на которой мы получим более точные ответы на вопросы о том, насколько мы близки к реальному прогрессу. Но это не будет тянуться вечно", - заявил он журналистам перед вылетом из Франции.

Переговоры по Украине состоятся на следующей неделе в Лондоне, точная дата пока неизвестна. Рубио отметил, что пока не знает, кто примет в них участие, но готов присутствовать лично, если будут шансы на то, что встреча будет продуктивной.

По его словам, необходимо постараться понять, как можно скорее, "в ближайшие дни, а не ближайшие недели", можно ли завершить конфликт. Если это возможно, то США готовы приложить все усилия, чтобы способствовать этому, отметил Рубио. По словам главы Госдепа, если же окажется, что стороны не в состоянии договориться, то президент Дональд Трамп может заявить, что "мы с этим закончили".

"Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса. Если это невозможно, нам придется заняться другими делами", - подчеркнул госсекретарь.

Контактов на высшем уровне РФ-США на этой неделе не запланировано, но при необходимости они могут быть оперативно согласованы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано. Но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Между Россией и США идут сложные контакты по Украине, так как тема непростая, но Москва открыта для диалога, заявил также Песков.

"Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Российская сторона стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога", - сказал он журналистам.

Трамп в четверг заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине. "Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - приводит Bloomberg его слова.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, он сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Уиткофф назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Со своей стороны, в ответ на просьбу журналистов подтвердить это заявление о сделке с Россией по украинскому кризису, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения". "Мы весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место", - подчеркнул представитель Кремля.

Рубио сообщил в четверг главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

В свою очередь, МИД РФ сообщил, что 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с госсекретарем США Рубио.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Риск тестирования курсом валютной пары "юань-рубль" сверху вниз уровня в 11 руб. за юань существенно вырос, текущий торговый диапазон составляет 10,8-11,4 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть в последние дни демонстрируют повышательный тренд, но основную поддержку рублю снова оказывает усилившийся позитивный геополитический новостной фон, отмечает аналитик. Фундаментальные факторы также остаются на стороне рубля, указывает он: слабость импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики, увеличенные продажи валюты Банком России, относительно крупные нефтегазовые налоги в апреле за счет уплаты НДД (в ПСБ прогнозируют около 1 трлн руб., при примерно 0,7 трлн в мае).

"В этих условиях стоимость иностранной валюты обновляет минимумы, вероятность дальнейшего укрепления рубля растет на ожиданиях продвижения мирных переговоров. Риск тестирования уровня 11 руб. за юань существенно вырос. Текущий торговый диапазон определяем в районе 10,8-11,4 руб. за юань", - пишет Попов в материале банка.

Курс валютной пары "юань-рубль" может временно уйти ниже уровня в 11 руб. за юань в текущих условиях повышенного рыночного позитива, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов, в ближайшее время попробуют задержаться выше отметки $67 за баррель, особенно если Банк Китая на выходных решит снизить ставки LPR.

Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двух недель снижения подряд.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 3,2%, до $67,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,54%, до $64,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

По итогам текущей недели Brent и WTI выросли в цене примерно на 5%.