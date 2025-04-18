"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Татнефти с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: 599 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент может стать одним из бенефициаров потенциального роста цен на нефть как в рублях, так и в долларах, показывает наилучшую динамику выручки (+27,8%) и чистой прибыли (+6%) по итогам 2024 года в нефтегазовом секторе РФ, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции преодолели уровень сопротивления 648.6, сформировав разворотный сигнал. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 599 руб. риск на портфель составит 0,59%", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

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