Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций BlackRock с прогнозной стоимостью на уровне $950 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент отчитался за I квартал 2025 года с результатами выше ожиданий по прибыли, несмотря на снижение выручки в квартальном выражении и падение операционной рентабельности, констатируют эксперты.

Скорректированная прибыль на акцию составила $11,30, превысив консенсус-прогноз на 12,1%; выручка составила $5,28 млрд - практически на уровне консенсус- прогноза в $5,29 млрд; активы под управлением достигли нового рекорда, сохраняя уверенный органический рост.

Основными драйверами стали притоки в ETF, рост технологического направления и экспансия в сегменте частных рынков, указывают аналитики инвесткомпании.

Менеджмент BlackRock, обращают внимание в Freedom Finance Global, сохраняет позитивный взгляд на второе полугодие 2025 года на фоне ускоряющегося роста органических базовых комиссий, масштабирования ключевых направлений, ожидаемого закрытия сделки с HPS, а также активного развития продуктовой линейки ETF.

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