"Финам" повысил рейтинг акций NVIDIA до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $145 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Запрет на поставки ИИ-чипов в Китай и тарифная политика администрации Трампа представляют существенные краткосрочные риски для бизнеса NVIDIA, однако мы по-прежнему положительно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Глобальный рынок ИИ, как ожидается, продолжит динамично расширяться в ближайшие годы, и мы рассчитываем, что эмитент останется главным бенефициаром данной тенденции, учитывая ее текущее безусловное лидерство в области чипов для ИИ, - пишет эксперт. - Акции компании подешевели на 22% с начала текущего года на фоне общего ухудшения ситуации на фондовом рынке США, и мы считаем их интересными для инвестиций в данный момент".

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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