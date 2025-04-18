Текущий диапазон торгов рубля - 10,8-11,4 руб. за юань - ПСБ

Риск тестирования курсом валютной пары юань/рубль сверху вниз уровня в 11 руб. за юань существенно вырос, текущий торговый диапазон составляет 10,8-11,4 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть в последние дни показывают повышательный тренд, но основную поддержку рублю снова оказывает усилившийся позитивный геополитический новостной фон, отмечает аналитик. Фундаментальные факторы также остаются на стороне рубля, указывает он: слабость импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики, увеличенные продажи валюты Банком России, относительно крупные нефтегазовые налоги в апреле за счет уплаты НДД (в ПСБ прогнозируют около 1 трлн руб., при примерно 0,7 трлн в мае).

"В этих условиях стоимость иностранной валюты обновляет минимумы, вероятность дальнейшего укрепления рубля растет на ожиданиях продвижения мирных переговоров. Риск тестирования уровня 11 руб. за юань существенно вырос. Текущий торговый диапазон определяем в районе 10,8-11,4 руб. за юань", - пишет Попов в материале банка.

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