Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система", сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

"Опубликованные результаты эмитента за 4К24 по МСФО выглядят нейтрально, поскольку главные компании группы уже отчитались о своих показателях. Основной вклад в рост выручки внесли "МТС" и девелоперское направление. Акции АФК "Система" торгуются со значительным дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов, мы подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет эксперт.

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