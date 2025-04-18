Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2850-2910п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2850-2910 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в четверг сделал неплохую заявку на закрепление выше 200-дневной средней (2845 пунктов). Считаем, что баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону роста, однако в пятницу оптимизм на рынке, учитывая противоречивые последние геополитические заявления и новостные риски выходных, может несколько ослабнуть. Целевым на день по индексу видим диапазон 2850-2910 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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