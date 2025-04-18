Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать сообщения на геополитическую тематику и заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем, возможно, будет заключена в течение 3-4 недель, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в четверг главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс. "Госсекретарь сообщил своему российскому коллеге то же, что и команда США в разговорах с делегацией Украины и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят окончания войны и теперь представили всем сторонам проект прочного и долгосрочного мира", - отмечается в документе. Согласно заявлению, предложение встретило "воодушевляющую" реакцию в Париже. Такое отношение, пояснили в Госдепе, показывает, что мир возможен, если все причастные силы будут привержены задаче добиться мирного соглашения.

В четверг МИД РФ сообщил, что 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Лаврова с госсекретарем США Рубио. "Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине. "Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - приводит Bloomberg слова Трампа. Трамп также сказал, что его "не устраивают" действия президента Украины Владимира Зеленского в связи с ходом кризиса. Он добавил, что пытается "остановить" Россию, поскольку она является гораздо более крупной военной державой, чем Украина.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен". Уиткофф назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Путиным. Тем не менее, по словам спецпосланника, "еще надо подождать" окончательного решения. Уиткофф уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов, в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО.

США в течение трех или четырех недель, возможно, смогут решить спорные торговые вопросы с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп. "Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент США добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг без единой динамики. Инвесторы оценивали статистику, а также квартальные отчетности и другие новости компаний. В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками. По итогам укороченной рабочей недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq Composite - на 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 11,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,324 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,494 млн, а не 1,501 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение с объявленного ранее февральского уровня на 5,4% - до 1,42 млн.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 215 тыс., сообщило министерство труда. Это минимальный уровень более чем за два месяца. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 224 тыс., а не 223 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двух недельных снижений подряд. Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 3,2%, до $67,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 3,54%, до $64,68 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана. По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе малоактивных торгов в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск потерял 0,43%, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Штаты в течение трех или четырех недель могут решить спорные торговые вопросы с Китаем. Президент добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,05%. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,52%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,626 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 апреля вырос всего на 0,04% и составил 110,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1036,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,53%), "Почта России БО-002P-02" (+0,7%) и "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-0,82%), "Почта России-001Р-10" (-0,56%) и "Газпром Капитал БО-001Р-07" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 апреля. Ставка квартальных купонов была установлена на уровне 17,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,46% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей в размере 17,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 19,15% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Компания 17 апреля провела сбор заявок на облигации. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 22 апреля.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) зафиксировала объем выпуска облигаций серии БО-П16 с фиксированными купонами на уровне 3 млрд рублей, а также перенесла размещение флоатера серии БО-П17 на более поздний срок. Сбор заявок на оба выпуска прошел в 17 апреля. Планируемый совокупный объем займов составлял 3 млрд рублей. По 3-летнему выпуску серии БО-П16 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых. Планировалось, что по выпуску серии БО-П17 со сроком обращения 1,5 года купоны будут ежемесячными, плавающими и определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда - 550 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 апреля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Ориентир ставки купона по облигациям ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) составляет не выше 17,6% годовых. Компания планирует 18 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 001Р-42R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 24 апреля.

Кроме того, ОАО "РЖД" выкупило по оферте 1 млн 281,831 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 8,55% займа. РЖД разместили 15-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставку 15-19-го полугодовых купонов до следующей оферты в октябре 2027 года компания установила на уровне 18,5% годовых.

ООО "С-принт" 24 апреля начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 32% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% номинала в дату завершения 51-го купона, 16% номинала в дату выплаты 53-го купона, 33% номинала в дату завершения 56-го купона и 35% номинала в дату погашения.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 21-22 купонов облигаций серии БО-П02 в размере 19,5% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 12 млрд рублей в апреле 2020 года по ставке 7,75% годовых. Начиная с октября 2022 года Совкомбанк провел ряд досрочных погашений по выпуску (в результате наступления ковенант в связи с реорганизацией), после которых объем выпуска в обращении снизился до 11 млрд 933,358 млн рублей. Ставка текущего купона - 14,5% годовых.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) выкупила по оферте 4 млн 939,203 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 82,32% займа. Трехлетний выпуск на 6 млрд рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставка 1-12-го квартальных купонов - 15,35% годовых.