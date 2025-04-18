Вероятна умеренная коррекция рынка ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна умеренная коррекции рынка рублевых гособлигаций на торгах в пятницу после выхода неоднозначных данных по инфляционным ожиданиям населения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в четверг предпринял рывок вверх - до 108,87 пункта (+0,73п), отыгрывая рост спроса на аукционах Минфина и публикацию благоприятных данных по инфляции и инфляционным ожиданиям предприятий, отмечает эксперт.

Однако, указывает, он, инфляционные ожидания населения в апреле незначительно выросли - до 13,1% с 12,9% в марте (на рынке ожидалось их снижение на фоне крепкого рубля).

"Данная статистика повышает интригу заседания ЦБ РФ 25 апреля, увеличивая вероятность сохранения статус-кво в заявлениях регулятора. В части геополитики в СМИ наблюдаются противоречивые заявления официальных лиц, что также дезориентирует рынок. В результате в пятницу ждем умеренной коррекции рынка ОФЗ и переход инвесторов к выжидательной позиции до заседания ЦБ 25 апреля", - пишет Грицкевич в обзоре банка.

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