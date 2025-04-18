Цена на золото может подняться до $3500/унц. - "Алор Брокер"

Котировки золота в целом обладают потенциалом роста до уровня $3500 за тройскую унцию в скором времени, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"От $3370 за унцию немного скорректировалось золото. Это нормально, техническую перекупленность нужно регулярно снимать. Контракты на драгметалл стоит пока оставлять в портфелях, не исключаем скоро увидеть уровень $3500 - такая цена еще в начале года казалась фантастикой. Новым драйвером роста актива может стать увеличенная покупка в резервы мировых центробанков, которые замещают бумажный доллар", - пишет эксперт в комментарии.

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