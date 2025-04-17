Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 2865п по индексу МосБиржи на смешанных факторах

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $67,6 за баррель) и укрепления рубля, при этом геополитические новости не принесли ожидаемого оптимизма инвесторам. Индекс Мосбиржи завершил день в районе 2865 пунктов после локального роста днем выше 2880 пунктов; лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,5%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,9%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2865,32 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1100,51 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составил 82,02 руб. (-56,92 копейки).

Подорожали также акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Выручка группы "НЛМК" по МСФО за 2024 год выросла на 5%, до 979,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Чистая прибыль упала на 42% и составила 121,9 млрд рублей.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 8 по 14 апреля составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%. Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 апреля осталась на уровне конца марта и составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели.

Регулятор еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров 25 апреля.

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале. Свежий опрос проводился 2-11 апреля 2025 года. Так называемая "неделя тишины", когда регулятор воздерживается от заявлений в сфере денежно-кредитной политики, начнется 18 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования. По его словам, переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные сроки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывались.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину он ответил на вопрос, приближаются ли стороны к двусторонней встрече лидеров и можно ли об этом говорить сейчас. "Говорить об этом можно, потому что эта тема на слуху, но я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались", - сказал Ушаков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг двигался в смешанном ключе, днем поднимался выше 2880 пунктов, но ближе к вечеру энтузиазм покупателей сократился. Из позитивного - рост цен на нефть, Brent превысила $67 за баррель. Согласно данным Росстата, недельная инфляция продолжила снижаться, но годовая при этом продолжила подъем. Давление на акции оказал виток укрепления рубля. На геополитическом фронте пока без перемен, констатировал эксперт.

Внешний фон остается напряженным из-за тарифного противостояния США с Китаем и другими странами. На американском рынке под сильное давление попали представители технологического сектора. ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо понизил ставки на 25 б.п., и это уже седьмое сокращение с июня 2024 года. В пятницу на биржах США и Европы будет выходной в связи со Страстной пятницей. На российском рынке акционеры "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) на годовом общем собрании обсудят утверждение дивидендов за 2024 год, совет директоров "Русала" соберется для обсуждения дивидендов за 1-й квартал 2025 года.

"С учетом отсутствия ориентиров в виде западных бирж, а также на фоне приближения выходных в пятницу можно ждать сдержанной активности покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 апреля - 2775-2900 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдались смешанные настроения. На рынок Штатов продолжает оказывать давление неопределенная ситуация с таможенными тарифами. Приостановка Китаем экспорта важнейших редкоземельных элементов в США может стать серьезной головной болью для американских компаний, особенно для таких автопроизводителей, как Tesla (SPB: TSLA), GM и Rivian (SPB: RIVN). Тем временем Китай заявил о готовности идти на переговоры при соблюдении ряда условий. На фоне ожиданий от переговоров, а также на сообщениях о новых санкциях Штатов на поставки иранской нефти стоимость нефти Brent растет.

Дорожающая нефть, а также данные Росстата о некотором замедлении недельной инфляции, которые позволяют надеяться на начало смягчения монетарной политики ЦБ РФ в обозримом будущем, оказали поддержку рынку акций РФ. В то же время неопределенность в отношении урегулирования украинского кризиса и перспектив улучшения отношений РФ с США остается сдерживающим фактором для котировок отечественных акций, считает аналитик.

Индекс МосБиржи последнюю неделю демонстрирует рост, сопротивление может быть встречено в области 2900-2930 пунктов. Однако при отсутствии свежих оптимистичных новостей и устойчивого снижения инфляции индекс в дальнейшем может обновить локальный минимум, полагает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, совет директоров "АЛРОСА" ранее на неделе рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Глава компании впоследствии сделал ряд заявлений, в частности, о намерении компании в этом году прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов карат, а также возможной золотодобыче на Чукотке совместно с "Росатом Недра". Ранее в компании подчеркивали необходимость золоторудных проектов для диверсификации. Эти новости поддерживают в четверг акции "АЛРОСА". В начале апреля гендиректор "АЛРОСА" также подчеркнул, что видит первые признаки восстановления на алмазно-бриллиантовом рынке.

Акции ПАО "Полюс" скорректировались вниз на фоне сдержанной фиксации прибыли по золоту, которое в четверг обновило очередной исторический максимум (цена поднималась до $3371,9 за унцию). Ранее на неделе акционеры ПАО "Полюс" одобрили итоговые дивиденды за 2024 год в размере 73 руб. на бумагу с закрытием реестра 25 апреля и текущей доходностью 3,8%, напомнила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдается смешанная динамика. С пятницы основные рынки уходят на пасхальные выходные, при этом биржи Европы возобновят работу лишь в следующий вторник, что обеспечивает более осторожную позицию участников в условиях торговой неопределенности. Индексы МосБиржи и РТС растут на фоне повышения цен на нефть, причем долларовый индикатор протестировал психологически важный уровень 1100 пунктов на фоне слабости доллара, отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), однако нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,7-0,9%, DAX просел на 0,5%) и в США (к 18:50 МСК Dow просел на 1,2%, Nasdaq не изменился, а S&P 500 подрос на 0,3%).

Китай накануне просигнализировал о своей открытости для диалога с США, что повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное улучшение торговых отношений между двумя странами. Инвесторы также следят за ходом торговых переговоров между США и Японией.

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки.

Срок полномочий Пауэлла во главе Федрезерва истекает в мае 2026 года.

Накануне Пауэлл заявил, что вводимые Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности прежде, чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.

Устойчивость глобальной экономики вновь проходит проверку, в этот раз - перезагрузкой мировой торговой системы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Волатильность финансовых рынков растет. А неопределенность торговой политики буквально зашкаливает", - сказала она, выступая в Вашингтоне в четверг.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам апрельского заседания регулятора заявила в четверг, что экономика еврозоны в первом квартале, скорее всего, выросла. При этом понижательные риски для роста ВВП увеличились, а повышенные перебои в торговле усилили неопределенность перспектив инфляции, подчеркнула она.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. По словам Лагард, это решение было единогласным, а снижение на 50 б.п. не обсуждалось.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают подъем на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $67,66 за баррель (+2,8% и +1,8% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $64,38 за баррель (+3,1% и +1,9% накануне).

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Иран и его партнёров об ответственности в случае уклонения от санкций. По её словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+12,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+9,1%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+3,9%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+3,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%).

Снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,6%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров ТМК назначено на 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие собрании, - 10 мая.

Дивполитика ТМК привязана к чистой прибыли по МСФО. Компания завершила 2024 год с чистым убытком 27,7 млрд рублей против прибыли 39,4 млрд рублей годом ранее. Решение не выплачивать дивиденды не должно было стать сюрпризом для рынка, писал ранее ИБ "Синара". Даже менеджмент ТМК анонсировал, что компания не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год, отмечали аналитики "Моих инвестиций". По итогам 2023 года ТМК выплатила дивиденды в размере 9,51 рубля на акцию.

Чистая прибыль компании "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-0,5%) в I квартале 2025 года по стандартам ОСБУ увеличилась на 17,9% к уровню того же периода 2024 года и составила 1,662 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,3 млрд рублей (из них 9,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,96 млрд рублей на акции "Т-Технологии").