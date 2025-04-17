Рубль в четверг заметно подрос в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 17 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль заметно укрепился на фоне активно дорожающей нефти. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании позитивных новостей на тему российской внешней политики и дополнительной информации относительно сроков встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0615 руб., что на 20,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 апреля на 56,92 копейки, до 82,0292 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,43 копейки, до 93,2513 руб./EUR1.

"Геополитическая обстановка остается основным фактором, влияющим на курс национальной валюты. Даже снижение нефтяных цен на прошлой неделе не повлияло на положительную динамику курса рубля. Определенное значение для курса рубля в ближайшей перспективе будет иметь решение о возможности продления истекающего 30 апреля указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, так как обязательная продажа поддерживает курс рубля. При отсутствии негативных новостей в ближайший период времени рубль продолжит торговаться в диапазоне 82-87 руб. за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 15,8% с 16,5%.

Свежий опрос проводился 2-11 апреля 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 апреля. Так называемая "неделя тишины", когда регулятор воздерживается от заявлений в сфере денежно-кредитной политики, начнется 18 апреля.

Банк России ранее решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в апреле продолжили снижение (третий месяц подряд), достигнув средних значений 2023 года.

Инфляционные ожидания в начале 2025 года снизились: в январе они составляли 14%, в феврале - 13,7%, в марте - 12,9%.

Ранее руководство ЦБ заявляло, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, когда убедится в устойчивости тенденции по снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

Нефтяные котировки усилили рост вечером в четверг, продолжая получать поддержку от новостей о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск увеличивается на 2,82%, до $67,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,15%, до $64,44 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР. Пресс-секретарь Госдепа Тамми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на торговые переговоры Пекина и Вашингтона. Китай выразил открытость для таких переговоров в случае удовлетворения ряда ключевых условий.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 апреля опустилась на 31 базисный пункт - до 20,97% годовых. Срочная версии RUONIA на срок один месяц в четверг опустилась на 2 базисных пункта, до 21,62% годовых, в то время как версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 2,67% годовых. Срочная версии RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 2 базисных пункта и составила 21,93% годовых.