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Главная / Мнения аналитиков / Котировки нефти Brent, скорее всего, продолжат расти до $70/барр. - Freedom Finance Global
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17 апреля 2025 года 19:01
Котировки нефти Brent, скорее всего, продолжат расти до $70/барр. - Freedom Finance Global
Котировки нефти Brent, скорее всего, продолжат расти до $70 за баррель на фоне торговых переговоров США с другими странами, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent поднимается на 1,07%, до $66,56 за баррель, так как накануне вечером американский президент ввел санкции в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти Пекину, отмечает эксперт инвесткомпании. Американские власти также сообщили, что Дональд Трамп планирует продолжать политику максимального давления на Иран и полностью обнулить экспорт его нефти в Китай и другим импортерам. "Поддержку мировым ценам на нефть оказывает также ожидание деэскалации торговых войн, так как Китай и США посылают друг другу сигналы через СМИ о готовности к диалогу, - отмечает Чернов. - Приостановка действия новых пошлин для большинства других стран на 90 дней является доказательством того, что возможность заключить сделку с США по устранению дефицита торгового баланса все еще есть". Так как в пятницу на мировых товарно-сырьевых рынках торги нефтью проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи, то в четверг перед закрытием многие спекулянты будут фиксировать прибыль на покупках, из-за чего может последовать коррекционное снижение котировок черного золота в районе $65 за баррель, прогнозирует аналитик. В дальнейшем мировые цены, скорее всего, продолжат рост до $70 и на фоне торговых переговоров США с другими странами будут колебаться в диапазоне $65-70 за баррель Bren, полагает Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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