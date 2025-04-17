Котировки нефти Brent, скорее всего, продолжат расти до $70/барр. - Freedom Finance Global

Котировки нефти Brent, скорее всего, продолжат расти до $70 за баррель на фоне торговых переговоров США с другими странами, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent поднимается на 1,07%, до $66,56 за баррель, так как накануне вечером американский президент ввел санкции в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти Пекину, отмечает эксперт инвесткомпании. Американские власти также сообщили, что Дональд Трамп планирует продолжать политику максимального давления на Иран и полностью обнулить экспорт его нефти в Китай и другим импортерам.

"Поддержку мировым ценам на нефть оказывает также ожидание деэскалации торговых войн, так как Китай и США посылают друг другу сигналы через СМИ о готовности к диалогу, - отмечает Чернов. - Приостановка действия новых пошлин для большинства других стран на 90 дней является доказательством того, что возможность заключить сделку с США по устранению дефицита торгового баланса все еще есть".

Так как в пятницу на мировых товарно-сырьевых рынках торги нефтью проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи, то в четверг перед закрытием многие спекулянты будут фиксировать прибыль на покупках, из-за чего может последовать коррекционное снижение котировок черного золота в районе $65 за баррель, прогнозирует аналитик.

В дальнейшем мировые цены, скорее всего, продолжат рост до $70 и на фоне торговых переговоров США с другими странами будут колебаться в диапазоне $65-70 за баррель Bren, полагает Чернов.

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