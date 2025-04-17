ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ММК на уровне 52 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на уровне 52 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков.

Компания представила операционные результаты за I квартал текущего года. Несмотря на слабую конъюнктуру рынка, ММК частично восстановил производство и объемы реализации, констатируют эксперты. Во II квартале эмитент ждет сезонного оживления деловой активности, которое поддержит спрос на металлопродукцию.

"Драйверов для существенного оживления спроса и роста отпускных цен на сталь пока не наблюдаем. Основной риск - негативное влияние высокой ключевой ставки ЦБ РФ на спрос, - пишут аналитики банка в материале. - Заметного улучшения финансовых и операционных результатов ММК, как и отрасли, ждем не ранее второго полугодия. Сохраняем по компании позитивный прогноз, фундаментального роста ждем по мере появления новостей, подтверждающих сценарий смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Наш таргет на двенадцать месяцев - 52 рубля"

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