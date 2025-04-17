"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью на уровне $26,01 за штуку (с учетом дивидендов) на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

Благодаря низкой волатильности дохода в связи с ориентацией на облигации с переменной ставкой купона (флоатеры), цены которых из-за встроенного механизма пересчета уровня купонов практически не отклоняются от своих номиналов, и остающимся повышенными процентным ставкам бумаги фонда можно рассматривать в качестве защитного актива в текущих условиях повышенной неопределенности, считает эксперт.

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