Рубль днем отыграл утренние потери и повышается в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 17 апреля. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг, рубль укрепляется на фоне активно дорожающей нефти. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании позитивных новостей на тему российской внешней политики и дополнительной информации относительно сроков встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1685 руб., что на 9,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1,32 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,2 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,68 рубля, до 93,62 руб./EUR1.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные сроки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывались.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину он ответил на вопрос, приближаются ли стороны к двусторонней встрече лидеров и можно ли об этом говорить сейчас? Отрывок из интервью размещен в телеграм-канале журналиста.

"Говорить об этом можно, потому что эта тема на слуху, но я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что разговор президента Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Санкт-Петербурге, был хорошим.

"Хороший был разговор. Многие темы были затронуты - как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков. "Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - подчеркнул помощник президента.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 16-18 апреля в Париже примут участие в переговорах по Украине с представителями европейских стран и Украины.

Инфляция в РФ с 8 по 14 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%.

Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 апреля осталась на уровне конца марта с составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. Регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

ЦБ еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров 25 апреля.

Инфляция в марте составила 0,65% после 0,81% в феврале. Прирост цен с сезонной корректировкой в годовом выражении в марте снизился до 7,1% с 7,5% в феврале (в IV квартале 2024 года - 12,9%, в III квартале - 12,1%, во II квартале - 7,9%, в I квартале - 5,3%).

Годовая инфляция в марте выросла до 10,34% с 10,006% в феврале.

Нефтяные котировки остаются в плюсе в четверг, получая поддержку от новостей о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск увеличивается на 1,09%, до $66,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,26%, до $63,26 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР. Пресс-секретарь Госдепа Тамми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 654 тыс. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.