Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ММК

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 41 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

Динамика производственных показателей эмитента за 1К25 в целом совпала с ожиданиями экспертов банка, оказавшись чуть лучше в части продаж стальной продукции, которые выросли на 2,8% кв/кв. Операционные результаты аналитики оценивают нейтрально.

"Наш прогноз по финансовым результатам, которые ожидаются на следующей неделе, предполагает просадку EBITDA на 9% кв/кв и отрицательный денежный поток на фоне снижения средних цен реализации и изменения сортамента продаж", - отмечают Красноженов и Толстых.

Также эксперты отмечают, что в ММК ожидают сезонного оживления спроса во 2К25, но при сниженной инвестиционной активности на фоне высокой ключевой ставки.

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