Акции ММК в настоящее время неинтересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) не выглядят интересно для покупки в настоящее время из-за сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стали на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик "Т-Инвестиций" Александр Алексеевский.

Эмитент опубликовал производственный отчет за первый квартал 2025 года. "Хотя компания и показала рост производства и продаж по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, на ее результаты все еще оказывали негативное влияние проводимые ремонты и слабый спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке", - отмечает эксперт брокера.

"Мы не ждем от ММК выплаты дивидендов за второе полугодие 2024 года. Дивиденды за первое полугодие 2025 года также остаются под вопросом из-за прогнозируемого низкого свободного денежного потока", - указывает Алексеевский.

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