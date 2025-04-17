"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF с "держать" д "покупать", с прогнозной стоимостью на уровне 46,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Эскалация торгового и технологического противостояния с США может вынудить Китай нарастить усилия по стимулированию локального полупроводникового производства. Это создает возможности для ускоренного развития компаний- представителей фонда, акции которого на данный момент выглядят недооцененными", - пишет эксперт.

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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