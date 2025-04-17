Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент раскрыл ожидаемо сильные результаты за первый квартал 2025 года по РСБУ, что мы оцениваем позитивно. Однако отмечаем, что банк выступает в качестве бенефициара высоких процентных ставок в экономике и в случае разворота денежно-кредитной политики присутствует вероятность снижения его маржинальности", - пишут эксперты в обзоре.

В случае длительного периода жесткой денежно-кредитной политики Банка России, отмечают аналитики сервиса, дивидендная доходность акций эмитента по итогам 2025 года может достичь 16%, что является одной из наиболее высоких доходностей в секторе.

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