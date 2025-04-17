Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ММК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Бумаги подешевели с начала текущего года на 14% и торгуются с привлекательным коэффициентом EV/EBITDA на 2025П в 1,9, указывает он.

"Среди позитивных моментов выделяется прогноз менеджмента на 2К25, основанный на том, что сезонное оживление деловой активности в России поддержит интерес к стали. При этом неблагоприятное влияние высокой ключевой ставки на спрос сохраняется, - пишет эксперт в обзоре. - Оцениваем небольшое восстановление производства и продаж стали (операционные результаты за 1К25) как позитивный фактор для акций компании. На наш взгляд, "дно" с точки зрения спроса и цен на сталь на внутреннем рынке было пройдено в 4К24-1К25, и мы ждем восстановления рынка в дальнейшем".

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