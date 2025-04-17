"Мои Инвестиции" повысили прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 450-470 руб

"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" до 450-470 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 года по РСБУ. Чистая прибыль выросла из-за сокращения операционных расходов и низкого отчисления в резервы. Оцениваем отчетность как сильную и также ожидаем сильных результатов и по МСФО, которые будут опубликованы 16 мая", - отмечают эксперты.

Аналитики также напоминают, что в мае компания выплатит дивиденд в размере 29,72 руб./акцию, текущая дивдоходность - 7,6%.

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